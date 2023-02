PCES incinera mais de 110 quilos de drogas no norte do Estado

Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Norte (SPRN), 16ª Delegacia Regional (DR) de Linhares e a Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Linhares, realizou nessa terça-feira (07), a incineração de 110 quilos de drogas. A incineração aconteceu em uma empresa de siderurgia da região norte do Estado.

No material incinerado estavam: maconha, cocaína, crack e outras drogas apreendidas no município de Linhares, nos últimos seis meses pelas forças de segurança (Polícias Civil e Militar do Espírito Santo, Guarda Municipal de Linhares e Polícia Rodoviária Federal).

“O trabalho Policial no ano de 2022 também teve excelente resultados no combate ao crime de tráfico de entorpecentes, entre prisões em flagrante realizadas pela força de segurança e indiciamentos”, contou o titular da Denarc, delegado Tiago Paulo Cavalcante.

Após investigações da Denarc de Linhares, 472 indivíduos, entre homens e mulheres adultos, foram indiciados pela prática de crime de tráfico de entorpecentes, somente no ano de 2022 e vão responder pelos crimes perante a Justiça.

A Polícia Civil solicita que as pessoas continuem ajudando as investigações, denunciando criminosos pelo disque 181, com sigilo totalmente garantido.

Texto: Marcus Vinícius Gonçalves, Estagiário – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Fonte: Polícia Civil ES