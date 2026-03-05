PCES flagra furto de energia em farmácia de Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic) realizou uma operação nessa terça-feira (03) para combater o furto de energia elétrica. A ação ocorreu em uma farmácia situada no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, e contou com o suporte de peritos do Departamento de Engenharia Forense da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) e técnicos da concessionária EDP.

As equipes se deslocaram até o estabelecimento para apurar denúncias de irregularidades. No local, os policiais fizeram contato com o proprietário, um homem de 52 anos, que acompanhou toda a perícia realizada nos equipamentos de medição.

Durante a inspeção, foram constatadas manipulações na caixa do medidor e nas correntes, configurando a fraude para reduzir o registro do consumo real. As equipes constataram que a adulteração era sofisticada, impedindo que leituristas ou pessoas leigas identificassem o crime visualmente.

Segundo dados da EDP, a análise do sistema interno de telemedição indicou que o medidor parou de registrar a corrente corretamente a partir de setembro de 2025. Após a confirmação da irregularidade, os técnicos da concessionária normalizaram a instalação e emitiram o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

O proprietário do comércio foi conduzido à unidade policial, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto. Ele foi liberado para responder ao processo em liberdade após o pagamento de fiança estipulada pela autoridade policial.

