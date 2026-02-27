PCES e TJES debatem políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) realizaram, na última sexta-feira (20), um encontro estratégico para discutir políticas públicas de enfrentamento às violências contra as mulheres.

O evento contou com a participação da juíza coordenadora das Varas de Violência Doméstica do TJES e do assessor Angelo Marinho, que contribuíram para o debate sobre o aprimoramento da rede de proteção. Durante a programação, foram detalhados os projetos e programas desenvolvidos pela Deam e suas delegacias especializadas, enquanto a Coordenadoria das Varas Especializadas apresentou as ações em curso no Judiciário estadual para combater a criminalidade de gênero.

A chefe da Deam, delegada Claudia Dematté, enfatizou a importância da articulação entre as instituições para garantir um atendimento mais eficiente.

“Vários temas importantes foram dialogados objetivando maior integração, padronização e união no enfrentamento às violências contra as mulheres”, enfatizou a Claudia Dematté.

A delegada destacou ainda que a união das forças de segurança pública e do Judiciário fortalece a luta incessante da sociedade contra a violência, garantindo maior amparo às vítimas em todo o Estado.



