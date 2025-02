PCES e Prefeitura de Cariacica apuram crime ambiental e autuam responsável por descarte irregular de resíduos

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), realizou, nesta quarta-feira (19), uma operação conjunta com a Prefeitura de Cariacica para averiguar uma denúncia de crime ambiental no bairro Alzira Ramos, em Cariacica. Uma empresa estaria descartando resíduos sólidos em local proibido e ateando fogo no material, causando danos ambientais e risco à população.

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), delegado Marcelo Nolasco, a PCES tomou conhecimento dos fatos após denúncia recebida ainda no final da manhã desta quarta-feira (19).

“Recebemos uma denúncia de que, no bairro Alzira Ramos, em Cariacica, estaria ocorrendo o descarte ilegal de resíduos sólidos, seguido do incêndio desse material. Diante disso, enviamos uma equipe ao local, acompanhada por agentes da Secretaria de Meio Ambiente de Cariacica, onde constatamos a veracidade dos fatos. O responsável foi conduzido à delegacia e agora iremos aprofundar as investigações para avaliar a extensão do dano ambiental causado”, afirmou o delegado Marcelo Nolasco.

No local, as equipes constataram a irregularidade e identificaram o responsável, um homem de 36 anos, que assinou um Termo Circunstanciado (TC) por delito de poluição (artigo 60 da Lei 9.605/98). Ele foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

As investigações seguem em andamento para apurar a extensão do dano ambiental e eventuais outras infrações cometidas. Denúncias sobre crimes ambientais podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.



