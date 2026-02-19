Connect with us

PCES e PMES recuperam celular furtado e prendem autor em flagrante em Alto Rio Novo

31 minutos ago

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Alto Rio Novo, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizou, na manhã do sábado de Carnaval (14), a recuperação de um aparelho celular furtado e a prisão em flagrante do autor, no município de Alto Rio Novo. A ação ocorreu no bairro Santa Bárbara II, em Alto Rio Novo.

A ação teve como objetivo a restituição do bem à vítima e o enfrentamento aos crimes patrimoniais, especialmente diante da reiteração criminosa de indivíduos já monitorados pela unidade policial.

De acordo com o delegado Átila Ambrósio de Freitas, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Alto Rio Novo, após a vítima comunicar o furto e fornecer dados de rastreamento do aparelho, os policiais civis iniciaram diligências imediatas, que possibilitaram a localização do suspeito. “Durante a abordagem, o investigado assumiu a autoria do crime e indicou o local onde havia ocultado o chip do aparelho. O homem já é investigado pela unidade por envolvimento em outros furtos registrados na cidade”, disse o delegado.

O delegado destacou que a rápida comunicação da vítima e a pronta atuação da equipe foram fundamentais para o sucesso da ocorrência e para interromper a sequência de delitos. “A vítima agradeceu o empenho da equipe da Polícia Civil que, mesmo de folga na manhã de sábado de Carnaval, atuou de forma célere e eficiente, garantindo a recuperação do bem e a responsabilização do autor”, relatou.


Assessoria de Comunicação Polícia Civil
Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:
Olga Samara / Matheus Foletto
(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693
[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES

