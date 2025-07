PCES e PMES recuperam carga de café furtada e prendem suspeito em Boa Esperança

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança, e a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por meio do 2º Batalhão, da 19ª Companhia Independente e da Patrulha Rural, recuperaram, na manhã desta terça-feira (22), 46 sacas de café que haviam sido furtadas na noite desse domingo (20), em uma propriedade rural no Córrego Perlete, em Boa Esperança. A carga foi localizada em um secador na zona rural, após denúncias anônimas, e um homem de 25 anos foi preso em flagrante ao ser identificado como responsável pelo transporte e armazenamento do produto.



De acordo com o proprietário, um senhor de 71 anos, ele havia deixado 48 sacas de café em um corredor entre as carreiras da plantação. Na manhã do dia seguinte, nessa segunda-feira (21), ele foi informado por seu funcionário sobre o desaparecimento de 46 sacas. O prejuízo estimado era de aproximadamente R$ 15 mil.



Na terça-feira (22), após denúncia anônima, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar localizaram a carga furtada em um secador situado às margens da rodovia que liga Boa Esperança a Pinheiros. “O responsável pelo secador informou que a carga havia sido deixada por um homem de 25 anos, que chegou ao local dirigindo um Fiat Siena bege com um semi-reboque sem placa, com a promessa de retornar para buscar o café após a secagem”, disse o titular da Delegacia de Polícia de Boa Esperança, delegado Felipe Augusto Cavalcanti Mariano.



Durante a restituição da carga à vítima, os policiais receberam nova informação de que um veículo Fox preto se dirigia ao local para buscar o semi-reboque. O condutor foi abordado e declarou ser motorista de aplicativo contratado pelo suspeito de 25 anos. Paralelamente, os policiais receberam a informação de que o suspeito estaria retornando para devolver o Fiat Siena ao locador.



“Ele foi abordado em flagrante no momento da entrega do veículo com parte do produto. O locador confirmou que havia alugado o carro ao suspeito e que parte do pagamento foi feito em dinheiro e outra parte via pix para um terceiro”, disse o delegado.



O semi-reboque foi guinchado para um pátio credenciado ao DetranES e um aparelho celular também foi apreendido. As 46 sacas de café foram devolvidas ao proprietário.



O suspeito foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia de Boa Esperança onde foi autuado em flagrante por furto qualificado mediante o concurso de duas pessoas com causa de aumento por ter sido praticado durante o repouso noturno. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.



O delegado titular da delegacia de Boa Esperança, Felipe Augusto Cavalcanti Mariano, destacou o trabalho conjunto das forças de segurança: “O fruto do esforço dos produtores rurais da região, pessoas dignas e trabalhadoras, não pode nunca ser subtraído por criminosos. Removemos o autor do crime de circulação, estando agora à disposição do Poder Judiciário, bem como devolvemos à vítima o objeto do seu suor, provando que a criminalidade não terá vez na área, sendo combatida de maneira ininterrupta”.



