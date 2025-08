PCES e PMES realizam operação integrada e prendem homem por tráfico de drogas em Afonso Cláudio

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) da 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, com o apoio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Serrano e da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu, na última sexta-feira (1º), um homem de 31 anos no bairro João Valim, em Afonso Cláudio, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

A prisão ocorreu após uma campana realizada pelas equipes nas proximidades de um bar localizado no bairro João Valim. Os policiais observaram o suspeito sendo abordado por diversas pessoas em atitude típica de tráfico. Ao notar a chegada das viaturas, o homem tentou fugir, mas foi detido.

Com o suspeito, foram apreendidos 21 papelotes de cocaína, um pacote com 30 gramas da substância, um tubo com 26 gramas, além de cerca de um quilo de pó branco possivelmente utilizado como insumo para o preparo da droga. Também foram localizados comprimidos de cafeína, ácido bórico, lidocaína, medicamentos diversos, uma balança de precisão, celular e R$ 50 em espécie, valor oriundo do tráfico de um papelote.

Durante a ação, ele confessou que mantinha o imóvel como ponto de tráfico de entorpecentes e que atuava sozinho há cerca de seis meses.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Posteriormente, foi transferido para o sistema prisional.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES