PCES E PMES realizam operação e prendem um homem Rio Bananal

A equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal, em ação conjunta com militares do 12º Batalhão da Polícia Militar, prendeu, na manhã desta sexta-feira (20), um homem de 19 anos, no bairro Santo Antônio, em Rio Bananal. Ele foi preso durante cumprimento de mandado de prisão pelo crime de tráfico de entorpecentes.



As investigações apontam que o suspeito promoveu uma festa durante a pandemia, no dia 22 de maio deste ano, na zona rural de Rio Bananal. Nessa festa, eram comercializados entorpecentes.



“Além da festa, o suspeito é considerado o autor do maior furto registrado na cidade de Rio Bananal, quase R$ 190 mil furtado da empresa onde trabalhava, no dia 05 de junho de 2020”, conta o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.



O delegado ainda disse que depois desse furto, o suspeito acabou sendo preso no dia 30 de junho e teve os bens apreendidos e a maior parte do dinheiro foi recuperada pela Polícia Civil de Rio Bananal.



Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, onde foi dado cumprimento do mandado de prisão. Ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Linhares (PRL).

Texto: Matheus Zardini

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Matheus Zardini

(27) 3636-9928 / (27) 99297-8693

[email protected]