PCES e PMES prendem três homens e apreendem um adolescente e armas semi-industriais

A Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme), em ação com o 1º Batalhão da Polícia Militar, realizou, nesta segunda-feira (07), uma operação nos bairros Forte São João e Romão, em Vitória, que resultou na prisão de três homens e na apreensão de um adolescente, além de armas semi-industriais, munições, pinos de cocaína, buchas de maconha e dinheiro.



A operação ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, que teve início por volta das 6 horas, quando equipes da Força Tática da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prosseguiram com o objetivo de checar três endereços distintos em ambos os bairros, onde residências estariam sendo usadas como base por uma facção criminosa que domina o tráfico de drogas da região.



No primeiro ponto não houve apreensão. Já no segundo, apesar de também não haver apreensão de materiais ilícitos, havia muitos materiais de serralheria, que, em muitos casos, são usados na fabricação de armas caseiras, rotineiramente apreendidas na região. No entanto, a apreensão ocorreu mesmo no terceiro ponto de investigação, onde os militares localizaram o alvo do mandado de busca e apreensão, junto de outros três indivíduos, sendo um deles um adolescente de 17 anos.



No local, foram apreendidos duas submetralhadoras de fabricação artesanal, quatro carregadores alongados com capacidade para 30 munições cada, 141 munições de calibre .380 intactas, 201 pinos cocaína, 26 pedra de crack, 36 buchas de maconha um pedaço da mesma substância pesando, aproximadamente, 170 gramas, um rádio comunicador, duas bases para rádio, três frascos de anestésico, um frasco ácido bórico, uma balança de precisão e uma quantia de 2.266,00 reais em espécie.



A capitão Bortoluzzi, comandante da 1ª Companhia do 1º Batalhão, que esteve à frente da operação pela Polícia Militar, ressaltou a importância do trabalho integrado e também da apreensão das armas. “A operação ocorreu durante todo o tempo de forma integrada entre as polícias Militar e Civil e a Diretoria de Inteligência da Sesp (Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social). Essa é uma operação muito importante, porque esse tipo de armamento apreendido, a arma semi-industrial, apresenta um aperfeiçoamento que traz um risco maior à integridade das pessoas, inclusive dos policiais e de outras forças de segurança que são atacadas por criminosos durante o patrulhamento”, frisou a capitão.



O delegado Christian Waichert, titular da Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme), explicou que a operação foi desencadeada com o objetivo de localizar indivíduos que estavam armazenando armas de fogo de grosso calibre, que vêm sendo usadas na guerra do tráfico, disputada por indivíduos rivais dos bairros Forte São João e Romão. “Essa é uma ação que vai se repetir constantemente, porque a Secretária de Segurança Pública, por meio do seu grupo de estudos de armas de fogo, está com atuação voltada para o cumprimento de mandados com o objetivo de identificar e localizar indivíduos que estão fabricando armas de fogo no Estado”, ressaltou o delegado.

Os três suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com o aumento de pena por corrupção de menores e por estarem armados. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Já o adolescente, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.

