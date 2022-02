PCES e PMES prendem suspeito e apreendem armas em Jaguaré

Policiais da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, durante operação com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu, em flagrante, um homem de 22 anos que estava de posse de uma submetralhadora artesanal e uma pistola.

A prisão ocorreu na tarde dessa segunda-feira (31), no bairro Boa Vista I, em Jaguaré.

“Esta é uma região de intenso tráfico de drogas. As equipes realizavam diligências no bairro quando se depararam com uma movimentação suspeita e, ao fazerem a abordagem, flagraram um indivíduo de 22 anos em posse das duas armas de fogo”, relatou a titular da DP de Jaguaré, delegada Gabriella Zaché.

Os policiais apreenderam também munições, um dichavador, um rádio comunicador e uma motocicleta azul com restrição de furto/roubo, que, segundo as investigações da DP de Jaguaré, vinha sendo usada em diversos crimes na cidade, incluindo homicídios e roubos. As armas serão encaminhadas para a perícia e as investigações continuam.

O suspeito foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde permanece à disposição da Justiça.

