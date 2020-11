PCES e PMES prendem suspeito de tentativa de homicídio em Vila Velha

Uma ação conjunta, realizada nesta quarta-feira (18), pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e a 1ª Cia do 1º Batalhão da Polícia Militar, em Vitória, resultou na prisão de um jovem de 20 anos, apontado como um dos autores da tentativa de homicídio contra um jovem de 19 anos, ocorrida no dia 06 de junho deste ano, no bairro Cobilândia, também em Vila Velha.

O mandado de prisão temporária foi cumprido no bairro Fonte Grande, em Vitória. Segundo o responsável pela prisão, delegado Daniel Belchior, o outro envolvido no crime foi preso temporariamente no último dia 09.

Após os procedimentos de praxe, o detido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) onde permanecerá à disposição da Justiça.

Texto: Fernanda Pontes

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Agente de Polícia Fernanda Pontes

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Olga Samara/ Camila Ferreira

(27) 3636-1536/ (27) 99846-1111/ (27) 3636-9928 / (27) 99297-8693

[email protected]