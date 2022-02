PCES e PMES prendem mulher suspeita de participar de quadrilha especializada em estelionato

Uma mulher de 41 anos, suspeita de participar de uma quadrilha especializada em estelionato na Grande Vitória, foi presa dentro de um banco, no bairro Centro, em Montanha, durante uma ação da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha e da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), nessa terça-feira (08). Quando foi detida, ela estava abrindo uma conta no banco com documentos falsos

“Após tomarmos conhecimento da tentativa do golpe bancário, passamos a monitor a suspeita, que é oriunda da Grande Vitória. Após ela entrar no banco e assinar o contrato bancário utilizando documentos pessoais falsos (RG, CPF e outros), foi abordada e presa pelos policiais”, informou o titular da Delegacia de Polícia de Montanha, delegado Eduardo Mota.

A mulher foi autuada em flagrante por tentativa de estelionato e uso de documentos falsos, sendo encaminhada ao Presídio Regional de São Mateus. As investigações continuam para identificar e localizar outros suspeitos envolvidos na ação criminosa.

Texto: Matheus Zardini



