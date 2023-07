PCES e PMES detêm suspeitos em flagrante e apreendem submetralhadoras e munições

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Ponto Belo, em parceria com a Força Tática da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), durante cumprimento de mandado de busca, na tarde dessa terça-feira (04), deteve suspeitos e apreendeu três submetralhadoras, munições, drogas e dinheiro, no bairro Carvão, no município de Ponto Belo.

Na manhã dessa terça-feira (04), policiais militares receberam uma denúncia de que suspeitos estariam guardando entorpecentes, material de embalo, fracionamento e pesagem dos entorpecentes em uma casa no município de Ponto Belo.

A denúncia também informava que os indivíduos envolvidos no tráfico de drogas estariam escondidos na casa de uma mulher e de outros dois homens, conhecidos da Polícia. No local, os suspeitos estariam manipulando uma carga de entorpecentes que teria chegado para o líder da organização criminosa na noite dessa segunda-feira (03).

Diante do exposto, as equipes policiais realizaram o cerco no referido bairro, aguardando a autoridade policial solicitar um mandado de busca e apreensão. Após o deferimento, as equipes realizaram as buscas.

Na primeira casa, que pertencia a uma mulher de 44 anos, apesar de ela não trabalhar, não tendo fontes formais, foram encontrados R$1.200 em espécie e trocados. Em seguida, a equipe se deslocou para uma casa onde morava um suspeito de 27 anos, mas ele não estava no local e nada de ilícito foi localizado.

No terceiro local, o suspeito de 20 anos, ao saber que as equipes realizavam diligências objetivando localizar os membros do grupo, empreendeu fuga, deixando um aparelho de telefone celular. Durante as buscas, foram encontrados e apreendidos crack e material para embalo, além de dois cartões de crédito.

Ato contínuo foi realizado nas buscas na residência de um homem de 20 anos, apontado como o principal encarregado de receber, armazenar e distribuir drogas e armas, além de gerenciar o dinheiro que era repassado ao líder da organização criminosa. No local, o suspeito foi detido e apreendido R$1.320 e um cartão de benefício federal.

Prosseguindo, as equipes foram à residência de uma mulher, 43 anos, tia de um dos suspeitos, de 20 anos. Durante as buscas na parte externa da propriedade, foram encontrados R$2.140, além de dez munições calibre 9mm, 1,15 quilos de maconha, 120 gramas de cocaína, 515 de crack, 5 bolas de haxixe, 18 pinos de substância semelhante a semelhante, uma máquina de cartão, uma balança de precisão e materiais para embalo da droga.

Dentro da residência, no quarto da suspeita, foi encontrada escondida em sapato dentro do guarda-roupa uma caixa contendo 50 munições de calibre 9mm intactas, além de R$233 e um celular.

Na mesma residência, no quarto do suspeito de 24 anos, foram encontradas uma porção de cocaína empedrada e uma caderneta de anotações referentes ao tráfico de drogas. Na cozinha da casa, os policiais encontraram uma mochila com três submetralhadoras, cinco carregadores, 108 munições de calibre 9mm, 44 munições de calibre .380, todas intactas.

Os suspeitos foram encaminhados ao plantão da 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, onde todo material apreendido foi entregue. No local, os procedimentos de praxe foram adotados, por meio da autoridade da Central de Teleflagrante.

A mulher de 43 anos foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhada ao sistema prisional. Os demais conduzidos foram ouvidos e liberados, após a autoridade policial entender que não existiam elementos suficientes para lavrar os autos de prisão em flagrante naquele momento.



