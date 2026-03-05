Policial
PCES e PMES cumprem mandados de prisão contra investigados por tortura e roubo em Guaçuí
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, em ação conjunta com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), realizou, no início da noite dessa quarta-feira (04), uma operação para cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e mandados de busca e apreensão relacionados a um caso de tortura e roubo ocorrido no município.
A ação contou com equipes da ROR, Força Tática, K9 e Radiopatrulha da PMES e resultou na prisão dos dois investigados, de 25 e 28 anos, durante diligências realizadas nos bairros Manoel Monteiro Torres e Morada das Palmeiras, em Guaçuí.
O crime aconteceu no dia 27 de janeiro, no bairro Manoel Monteiro Torres, quando dois irmãos, utilizando uma barra de ferro, agrediram violentamente um homem de 25 anos. Segundo as investigações, a vítima teria cometido um furto em um estabelecimento comercial da região e foi submetida a agressões em uma espécie de “julgamento” promovido pelos suspeitos.
A companheira de um dos investigados teria gravado as agressões em vídeo. As imagens foram obtidas pela Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, que instaurou inquérito policial para apurar os crimes.
“Diante dos elementos colhidos, representamos pela prisão dos suspeitos e pela realização de buscas nos endereços vinculados a eles. As ordens judiciais foram expedidas pelo Poder Judiciário e devidamente cumpridas” informou a titular da DP de Guaçuí, delegada Yasmin Neves Fassarella.
No cumprimento das buscas, foi apreendida uma motocicleta, objeto de investigação, que foi removida e encaminhada ao pátio da Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí para as providências cabíveis.
Os detidos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.
Assessoria de Comunicação Polícia Civil
Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834
Informações à Imprensa:
Olga Samara / Matheus Foletto
(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693
[email protected]
Fonte: POLÍCIA CIVIL ES
Iniciativa estabelece alíquota única de 1% para o IPVA no estado
No Espírito Santo o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) apresenta atualmente duas alíquotas: 2% para veículos de...
PF combate abuso infantojuvenil no Espírito Santo
Vila Velha/ES. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (5/3), a Operação Catatonia, de combate ao abuso sexual infantojuvenil. Durante a...
Polese quer central do Samu exclusiva para o norte e noroeste do ES
O deputado Lucas Polese (PL) quer descentralizar o Serviço Móvel de Urgência (SAMU) estendendo o atendimento ao interior do estado....
PCES e PMES cumprem mandados de prisão contra investigados por tortura e roubo em Guaçuí
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, em ação conjunta com...
Força-tarefa prende investigado por homicídio que estava foragido há sete anos em Fundão
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, em ação conjunta com...
Polícia Civil apreende adolescente investigado por tráfico de drogas em Ibiraçu
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Ibiraçu, realizou, nessa quarta-feira (04), uma...
DP de Guaçuí conclui inquérito sobre furto de relógios
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, concluiu, nessa quarta-feira (04),...
FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Motores de quase 400 kg são furtados de estação de tratamento em Guriri; Polícia Federal é acionada
Uma ação ousada registrada no lado norte do balneário de Guriri, em São Mateus, colocou as autoridades em alerta. Dois...
Elefante-marinho é avistado na praia das Meleiras, em Guriri, São Mateus
Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, no...
Rio Cricaré sobe 6 metros e inunda residências em São Mateus; Defesa Civil e Ação Social em alerta
O nível do Rio Cricaré atingiu a marca crítica de 6 metros acima do seu leito normal nesta semana, provocando...
Regional
Polícia prende segundo suspeito de matar adolescente em Jaguaré
A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), o segundo suspeito, de 24 anos, envolvido na morte de um...
Jovem denuncia ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas vazadas no Norte do ES
Uma jovem de 20 anos denunciou ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas compartilhadas após participar de uma confraternização...
VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra
Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...
Estadual
Casagrande e Ricardo vistoriam obra do Expresso GV e confirmam novas estações do Aquaviário
O Governo do Espírito Santo vai investir R$ 62 milhões para ampliar e qualificar a mobilidade urbana em Cariacica, Vila...
Programa de Embriões Bovinos produzidos in vitro apresenta Edital PIVE 2025 a produtores em Viana
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), realiza nesta quinta-feira (05), às...
Chamadão EJA amplia mobilização e registra grande adesão na Grande Vitória
A Secretaria da Educação (Sedu) segue com a mobilização do Chamadão da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2026, iniciado...
Nacional
Quem é a mulher que foi baleada no velório da mãe em MG; vídeo
Amanda de Almeida Arantes, de 27 anos, foi atingida por três disparos, um deles na região da coluna, e segue...
Tio é jogado no rio após assediar sobrinha grávida de 16 anos em festa
O companheiro da menina de 16 anos e um amigo adolescente agrediram o homem e os sequestraram. O tio foi...
Homem é preso após estuprar adolescente e vazar vídeos
A vítima contou que tomou coragem para denunciar o crime após acompanhar o trabalho investigativo no caso do estupro coletivo...
Policial
Operação integrada identifica fraude em medidor de peixaria em Vila Velha
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), realizou, na manhã dessa quarta-feira...
DHPP prende suspeito de tráfico de drogas em Cariacica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Polícias Civil e Militar prendem jovem com drogas durante cumprimento de mandado em Jaguaré
Nessa terça-feira (03), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), em ação conjunta com a Força Tática da Polícia Militar...
ENTRETENIMENTO
Thais Carla relembra episódios de gordofobia após perder 85 kg
A influenciadora e bailarina Thais Carla, de 34 anos, relembrou episódios de gordofobia ao falar sobre sua trajetória após perder...
Paula Fernandes posa de topless em Fernando de Noronha: ‘Tira o chapéu’
A cantora Paula Fernandes chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar, nesta quinta-feira (5), uma sequência de fotos durante uma...
Carla Prata fala sobre dificuldade para namorar e comenta diagnóstico de doença autoimune
A modelo e influenciadora Carla Prata abriu o coração sobre a vida amorosa e revelou que tem enfrentado dificuldades para...
POLÍTICA
Projetos autorizam sepultamento de animais junto aos tutores
Três projetos de lei (PLs) que tramitam na Assembleia Legislativa (Ales) visam permitir o sepultamento de cães e gatos em...
Proposta veda foliões a menos de 100 metros de igrejas
O Projeto de Lei (PL) 49/2026, apresentado pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), veda a realização de festejos de Carnaval...
Matéria estabelece alíquota única de 1% para o IPVA no estado
No Espírito Santo o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) apresenta atualmente duas alíquotas: 2% para veículos de...
Esportes
Palmeiras vence Novorizontino e fica perto do título do Paulistão
Em uma noite de tensão e emoção na Arena Crefisa Barueri, o Palmeiras deu o passo mais importante rumo ao...
Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor
Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca
O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
Mais Lidas da Semana
-
Regional7 dias ago
Acidente no Norte do ES deixa uma pessoa morta e outra ferida
-
São Mateus5 dias ago
Jovem é assassinado a tiros e mulher fica ferida em ataque em São Mateus
-
São Mateus6 dias ago
Forte chuva com raios e trovões provocam alagamentos em São Mateus; vídeos
-
São Mateus6 dias ago
Criminosos furtam R$ 40 mil em pimenta e envenenam cadela em São Mateus
-
Nacional4 dias ago
Casal é flagrado fazendo sexo em oratório católico de Copacabana
-
São Mateus3 dias ago
Feira de óleo e gás projeta R$ 60 milhões em negócios em São Mateus
-
Estadual5 dias ago
Espírito Santo recebe três novos alertas de chuvas intensas e alagamentos
-
Variedades7 dias ago
Não tem vontade de fazer sexo? Médico diz como “ressuscitar” o tesão