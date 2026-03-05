PCES e PMES cumprem mandados de prisão contra investigados por tortura e roubo em Guaçuí

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, em ação conjunta com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), realizou, no início da noite dessa quarta-feira (04), uma operação para cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e mandados de busca e apreensão relacionados a um caso de tortura e roubo ocorrido no município.

A ação contou com equipes da ROR, Força Tática, K9 e Radiopatrulha da PMES e resultou na prisão dos dois investigados, de 25 e 28 anos, durante diligências realizadas nos bairros Manoel Monteiro Torres e Morada das Palmeiras, em Guaçuí.

O crime aconteceu no dia 27 de janeiro, no bairro Manoel Monteiro Torres, quando dois irmãos, utilizando uma barra de ferro, agrediram violentamente um homem de 25 anos. Segundo as investigações, a vítima teria cometido um furto em um estabelecimento comercial da região e foi submetida a agressões em uma espécie de “julgamento” promovido pelos suspeitos.

A companheira de um dos investigados teria gravado as agressões em vídeo. As imagens foram obtidas pela Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, que instaurou inquérito policial para apurar os crimes.

“Diante dos elementos colhidos, representamos pela prisão dos suspeitos e pela realização de buscas nos endereços vinculados a eles. As ordens judiciais foram expedidas pelo Poder Judiciário e devidamente cumpridas” informou a titular da DP de Guaçuí, delegada Yasmin Neves Fassarella.

No cumprimento das buscas, foi apreendida uma motocicleta, objeto de investigação, que foi removida e encaminhada ao pátio da Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí para as providências cabíveis.

Os detidos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES