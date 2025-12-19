PCES e PMES cumprem mandado de prisão por homicídio em Ecoporanga

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco e da Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga, em ação conjunta com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), cumpriu, nessa quinta-feira (18), um mandado de prisão de um homem de 68 anos, no município de Ecoporanga.

As forças de segurança tiveram ciência da presença do indivíduo no município. Contra o suspeito há um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Diante das informações, as equipes policiais se deslocaram até o endereço indicado, onde localizaram, identificaram e detiveram o suspeito.

O homem foi informado dos motivos que ensejaram a sua prisão e conduzido à viatura. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES