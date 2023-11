PCES e PMES capturam suspeito de homicídio em Guarapari

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, em ação conjunta como 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), capturou, na tarde da segunda-feira (30), um homem de 32 anos, com mandado de prisão preventiva em aberto pela autoria do crime de homicídio consumado, ocorrido no dia 08 de setembro de 2021.

Após levantamentos, as equipes descobriram que o suspeito estava escondido na casa de parentes, no bairro Setiba, no município de Guarapari, e prosseguiram ao local para dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva.

O conduzido foi indiciado e denunciado como autor do crime de homicídio consumado, que vitimou Jilson de Jesus Santos, ocorrido no dia 08 de setembro de 2021, em via pública, no bairro Santa Mônica, no mesmo município.

