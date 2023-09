PCES e PMES apreendem entorpecentes que seriam vendidos em festa da cidade de Montanha

Uma ação conjunta da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizada, na manhã desta quarta-feira (06), no bairro Fundão, em Montanha, resultou na apreensão de diversos tipos de entorpecentes que seriam vendidos em uma festa da cidade.

A operação policial visava desarticular grupos de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e que atuava na cidade de Montanha. Durante as diligências, as equipes conseguiram identificar dois suspeitos que teriam recebido as drogas que seriam comercializadas em uma festa da cidade, que, na última edição do evento, em 2022, reuniu mais de 18 mil pessoas.

Nos locais alvos da ação, foram apreendidos 267 frascos de entorpecentes popularmente conhecidos como loló, 24 porções de cocaína, um pé de maconha e vasta quantidade de materiais para preparo e embalo de entorpecentes.

Os materiais apreendidos foram apresentados à autoridade policial para os procedimentos cabíveis. As investigações prosseguem para prisão dos envolvidos.

