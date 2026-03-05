PCES e PMES apreendem drogas e prendem investigado por tráfico em operação em Guaçuí

No início da manhã desta quinta-feira (05), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), deflagrou uma operação policial para cumprimento de mandado de busca e apreensão na subida do Morro Antônio Martins, em Guaçuí.

As equipes realizaram cerco ao imóvel alvo da medida judicial. No interior da residência estava a companheira do investigado, uma adolescente de 16 anos, que, no momento da abordagem, portava na cintura um simulacro de arma de fogo.

Durante as buscas, foram apreendidas 28 buchas de cocaína, 18 pedras de crack, uma balança de precisão, material para embalo de entorpecentes, um simulacro de pistola, uma arma de AirSoft modelo SR 37501 com caixa de esferas, um notebook, quatro relógios, aparelhos celulares, uma touca tipo “ninja”, uma máquina de cartão e R$ 61,00 em espécie.

Os conduzidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Guaçuí. O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, com agravante pelo envolvimento de adolescente na prática criminosa. Já em relação à adolescente, foi lavrado Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC), sendo posteriormente ouvida e entregue à sua responsável legal.

Após os procedimentos de praxe, o autuado foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

