PCES e PCPA prendem suspeito de estrupo cometido em Barra de São Francisco

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Barra de São Francisco em operação conjunta com a Polícia Civil do Pará (PCPA), efetuou, nesta quinta-feira (03), em Uruará, no Estado do Pará, a prisão de um homem de 46 anos em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco.

O mandado de prisão refere-se a uma condenação por crime de estupro de vulnerável, ocorrido em 2015, em Barra de São Francisco. Na época do crime, a mãe da vítima, uma criança de sete anos, procurou as autoridades policiais para relatar o crime, que teria sido cometido pelo tio da criança.

“Segundo o boletim de ocorrência registrado no mesmo ano, o suspeito teria levado a vítima a uma casa em reforma, onde praticou o ato libidinoso. Após investigações, o suspeito foi localizado no Estado do Pará”, disse o chefe da Delegacia Regional de Barra de São Francisco, delegado Leonardo Forattini.

A colaboração entre as forças de segurança dos dois estados foi fundamental para o sucesso da operação, que resultou na detenção do foragido.

“Reforçamos o compromisso com a população e advertimos aos criminosos que é inútil fugir. O braço da Justiça alcançará os responsáveis por seus atos, onde quer que se escondam. Agradecemos também a cooperação da Polícia Civil do Pará e continuaremos trabalhando incansavelmente para garantir a segurança e a Justiça para a comunidade de Barra de São Francisco e de todo o Espírito Santo”, completou o delegado Leonardo Forattini.

