PCES e PCMG prendem homem suspeito de ter matado ex-namorada em Baixo Guandu em 2013

Um crime que chocou os moradores de Baixo Guandu, no Espírito Santo, em 14 de agosto de 2013, teve seu desfecho nessa quarta-feira (21). Um homem de 35 anos foi preso no município de Ervália, em Minas Gerais, pela Polícia Civil mineira, durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Ele é acusado de ser o autor de um homicídio que contra uma mulher de 27 anos, no Centro da cidade de Baixo Guandu.

De acordo com informações do boletim de atendimento da Polícia Militar (PMES) na época, a vítima, Cenimara de Freitas Cortes Ribeiro, havia acionado a PMES, pois haviam ateado fogo na porta da sua residência e ela suspeitava que o autor fosse o ex-namorado, que não aceitava o rompimento do relacionamento e que a ameaçou pelo telefone.

“Depois do atendimento, a PMES foi acionada novamente e a mulher estava alvejada com três tiros. Ela foi socorrida em um pronto socorro, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Durante as investigações, o suspeito, que seria o ex-namorado dela, não foi encontrado”, conta o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Baixo Guandu, delegado Hedson Felix.

Entretanto, há oito anos, as polícias civis capixaba e mineira realizaram um trabalho integrado de investigação e conseguiram fazer com que este crime tivesse um desfecho. Nessa quarta-feira (21), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi até a casa do suspeito, em Viçosa, para cumprir um mandado de busca e apreensão, pois ele estaria mantendo uma mulher em cárcere privado.

No local, os policiais encontraram os familiares que, inicialmente, negaram que ele estava em casa. Mas, ao avisar que iriam revistar a casa, eles assumiram que o suspeito estava na residência.

“Quando foi encontrado, o suspeito apresentou documentos falsos. Entretanto, após ter ciência de que os policiais sabiam da sua verdadeira identidade, ele acabou confessando. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio e ele estava com uma arma que, possivelmente, foi usada no dia do crime em 2013”, ressalta o delegado.

A mulher, que supostamente estaria em cárcere privado, negou todos os fatos. Além do cumprimento do mandado, ele foi autuado em flagrante por pose ilegal de arma de fogo e falsa identidade. Ele foi encaminhado ao sistema prisional mineiro e será, posteriormente, recambiado para o Espírito Santo.

