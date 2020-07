PCES e Força Nacional prendem suspeita de tráfico de drogas na Serra

.

A equipe da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) identificou e localizou, na manhã desta quarta-feira (22), um anunciante que ofertava recarga de botijas de gás em um site de compras on-line. O local da recarga clandestina era instalado na casa do anunciante, no bairro Santo Antônio, em Vitória.

Após investigação da Decon, foi constatado que o anunciante, além de não possuir autorização para a venda do gás, efetuava a recarga das botijas em um local ilegal. “O anunciante confessou o fato e explicou como era feita a recarga. O gás era transferido de uma botija maior para botijas menores”, explicou o titular da Decon, delegado Eduardo Passamani.

No momento da abordagem, não haviam botijas armazenadas no local e o anúncio foi retirado imediatamente do site de compras.

Segundo Passamani, a equipe da Decon monitora constantemente a venda de gás pela internet e age de imediato ao identificar essa irregularidade. “Ao executar esse tipo de procedimento sem autorização, é colocada em risco não apenas a vida de quem compra, mas a vida de quem faz a recarga”, enfatizou.

O homem foi conduzido à delegacia para ser ouvido. Ele foi autuado por crime contra ordem econômica. “Por estar fora do estado de flagrante, o anunciante foi ouvido e liberado. O inquérito será concluído e encaminhado para a Justiça”, concluiu o titular da Decon.

