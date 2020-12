PCES deflagra Operação Repressão Qualificada no município de Cariacica

A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (03), a Operação Repressão Qualificada, no município de Cariacica, com objetivo de realizar ações preventivas a diversos tipos de crimes, principalmente tráfico de drogas, roubos, latrocínios e homicídios. Na parte da manhã, seis suspeitos de envolvimento em assassinatos foram presos. Os detalhes serão repassados em coletiva nesta sexta-feira (04), com horário a ser definido.

Durante a tarde, os alvos principais foram as motocicletas irregulares, geralmente usadas como meio de transporte para cometimento desses delitos. Ao todo, 40 policiais civis de diversas unidades especializadas, como Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT), Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, Delegacia Especializada da Mulher (Deam) Cariacica e 4ª Delegacia Regional, estão divididos pelo município em pontos de abordagem nas principais vias. A ação contou ainda com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Cada ponto contou com guincho e será feita vistoria do veículo e revista pessoal, com a finalidade de identificar ilícitos, portes de arma de fogo e circulação de veículos com restrição de furto e roubo. Na parte da noite, a equipe da Delegacia de Costumes e Diversões (Decodi) ainda irá percorrer alguns bairros, realizando abordagem a estabelecimentos comerciais, com o objetivo de identificar irregularidades e jogos de azar.

