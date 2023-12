PCES deflagra operação integrada e prende dois suspeitos de participarem de homicídios em Conceição da Barra

Policiais civis, militares e penais do Espírito Santo realizaram, na manhã desta quinta-feira (28), uma operação integrada com foco em cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão em Conceição da Barra. Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária. Os presos, de 19 e 22 anos, são suspeitos de participação em homicídios na região.

Além de ter um mandado de prisão cumprido desfavor do indivíduo, de 19 anos, ele assinou um Termo Circunstanciado (TC) por posse de drogas para consumo próprio. A operação teve como objetivo combater o tráfico de drogas e a prisão de homicidas que disputam os pontos de vendas de entorpecentes no município.

Ao todo, cerca de 30 policiais de diversas unidades da Superintendência Regional Norte (SPRN), da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e a Polícia Penal da Secretaria de Justiça (Sejus), participaram da ação.

O helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER), prestou apoio à Operação que também teve acompanhamento direto do Ministério Público do Estado (MPES), com a presença de um promotor de Justiça.

Os presos serão ouvidos no âmbito do inquérito policial e depois encaminhados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Texto: Matheus Foletto



Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES