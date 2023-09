PCES deflagra operação Crepúsculo e prende três investigados envolvidos em tiroteios em Guaçuí

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), deflagrou a operação Crepúsculo, nos bairros Vale do Sol e Cid Moreira, no município de Guaçuí. Durante a operação, três homens foram presos, sendo dois irmãos, um de 26 e outro de 19 anos, além de um terceiro de 21 anos. Os três são investigados por envolvimento com o tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

A operação Crepúsculo, nomeada com o intuito de informar que os policiais civis levarão luz para a comunidade, teve como objetivo localizar envolvidos em recentes tiroteios registrados em Guaçuí. De acordo com informações da Polícia Civil, a ação cumpriu três mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão.

De acordo com as investigações, os suspeitos integram grupos rivais dos bairros São Miguel (Lagoa), Vale do Sol e Cid Moreira, que travam uma disputa pelo tráfico de drogas na região. Ainda de acordo com as investigações, os detidos na operação têm ligação com o ataque a tiros ocorrido durante o desfile cívico de 7 de setembro no município, quando um adolescente foi baleado.

Durante a ação, os policiais encontraram 21 pinos de cocaína com um dos detidos, que também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Segundo o delegado Robson Vieira Lima, responsável pela operação, os mesmos alvos tinham sido presos em março do ano passado, durante a operação “Vale das Trevas”, por envolvimento em tiroteios no município.

Os três detidos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

Texto: Beatriz Paoliello, Estagiária – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).



Fonte: POLÍCIA CIVIL ES