PCES deflagra Operação Amorphis e prende chefe do tráfico do Morro da Garrafa e apreende fuzil e pistolas em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), deflagrou a Operação Amorphis, nesta quarta-feira (29), resultando na detenção do líder do tráfico no Morro da Garrafa, em Vitória. O indivíduo assumiu o controle do tráfico no local, após a Operação Scutum realizada pela PCES no último dia 08 de novembro. Durante a ação, foram detidos seis indivíduos e apreendidos um fuzil e pistolas, além de drogas e dinheiro.

A operação visava à prisão de homicidas e traficantes de uma organização criminosa que atua em Vitória, no Morro da Garrafa, região da Praia do Suá. A ação contou também com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Durante a ação, foram detidos seis indivíduos, todos com mandado de prisão, e apreendidos um fuzil e pistolas, além de drogas e dinheiro. O suspeito, de 28 anos, identificado como o atual líder do tráfico, tinha mandado de prisão em aberto e já havia sido alvo da Operação Sicário I, realizada em 2021.

Um dos suspeitos, de 27 anos, é apontado como participante de um ataque a um carro de aplicativo, que teria sido confundido com uma organização criminosa rival, na Praia do Suá. A vítima, um jovem de 19 anos, foi atingida por um tiro na nuca e conseguiu andar até o Pronto Atendimento (PA) da região para solicitar ajuda após ser baleado.

Na operação, foram apreendidas três armas de fogo, incluindo um fuzil Colt M4A1 calibre 556, um modelo utilizado pelo exército americano. Segundo as investigações, o fuzil foi o primeiro adquirido pelo tráfico do Morro da Garrafa, em 2015.

Ao todo foram apreendidos, dois radiocomunicadores, uma pistola 9mm com kit rajada e um total de 52 cartuchos, sendo 51 de calibre 9mm e 1 de calibre 5.56mm. Além disso, foram encontrados três celulares com restrição de furto/roubo, 36 pinos de cocaína, um celular sem restrição, um fuzil 556, acompanhado de 21 munições de 9mm, 31 munições de 556, 30 pinos de cocaína, cinco pacotes de cocaína, 15 buchas de haxixe, seis pacotes de haxixe, 12 embalagens de maconha, 57 buchas de maconha e 201 pedras de crack.

Além disso, foi encontrado um total de R$ 1.038,00 em dinheiro. Uma segunda pistola, calibre 9mm, também foi apreendida, acompanhada por 37 cartuchos do mesmo calibre.

Todos os detidos tinham passagem pela polícia, principalmente por tráfico de drogas. Após os procedimentos de praxe, e o cumprimento dos mandados de prisão, os detidos serão encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Texto: Olga Samara Gomes

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Informações à Imprensa:

Matheus Foletto/ Olga Samara

(27) 3636-1574 / (27) 99297-8693 / (27) 3636-1536 / (27) 99846-1111

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES