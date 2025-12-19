PCES deflagra nova fase da Operação ‘Bandido Não Se Cria’ em Rio Bananal  e prende oito suspeitos 

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 16ª Delegacia Regional de Linhares e da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-Norte), do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a terceira fase da Operação “Bandido Não Se Cria”, no município de Rio Bananal. Oito pessoas foram presas nesta etapa.

A ação teve como objetivo o cumprimento de mandados judiciais expedidos no âmbito de investigação que apura a atuação de uma organização criminosa voltada para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico na região. Durante a operação, equipes da Polícia Civil realizaram diligências simultâneas em endereços previamente identificados, resultando no cumprimento de oito mandados de prisão contra investigados.

Ao todo, oito suspeitos foram presos, com idades entre 19 e 30 anos, durante a ação policial. “Todos são investigados por envolvimento com o tráfico de entorpecentes em Rio Bananal e tinham mandados de prisão em aberto, expedidos a partir das investigações conduzidas pela Polícia Civil”, disse o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares e titular da DP de Rio Bananal, delegado Fabrício Lucindo.

Oito pessoas foram presas nesta etapa da ação. Nas três fases da Operação “Bandido Não Se Cria”, foram identificados 111 investigados, sendo 79 na primeira fase, 15 na segunda e 17 na terceira. As investigações resultaram na responsabilização criminal dos envolvidos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Após os procedimentos de praxe, os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

A Operação “Bandido Não Se Cria” é coordenada pela Delegacia de Polícia de Rio Bananal, em atuação integrada com o Ministério Público do Espírito Santo, e tem como foco o desmantelamento de uma organização criminosa com atuação no município e região. As investigações seguem em andamento e tramitam sob sigilo judicial.

