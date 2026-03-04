PCES cumpre mandados de busca e apreensão e apreende adolescentes investigados por atos infracionais em Conceição da Barra

Na tarde dessa terça-feira (03), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, realizou uma operação policial para o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão no município.

A ação ocorreu no Centro da cidade, em atendimento a ordens judiciais expedidas pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra, fundamentadas no envolvimento dos representados em atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas.

“De acordo com as investigações, os dois adolescentes, de 14 e 16 anos, vinham praticando reiteradas condutas infracionais no município. Durante o procedimento, um dos investigados confessou participação em um homicídio ocorrido na cidade no ano de 2025”, disse a titular da DP de Conceição da Barra, delegada Geyce Narciza Ferreira.

Após a formalização dos procedimentos de praxe, ambos foram conduzidos e apresentados à Delegacia Regional de São Mateus, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Os adolescentes permanecem à disposição do Juízo da Infância e da Juventude, com a estrita observância de seus direitos e garantias fundamentais.

