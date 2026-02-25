Policial
PCES cumpre mandado por tentativa de homicídio em Anchieta e flagra crime ambiental durante buscas
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 10ª Delegacia Regional de Anchieta, prendeu, nessa terça-feira (24), um homem de 34 anos, investigado por tentativa de homicídio registrada em novembro do ano passado, em Anchieta. A prisão ocorreu na Praia do Além, em Anchieta. Durante as buscas, a Polícia encontrou caranguejos possivelmente capturados no defeso e uma ave silvestre mantida ilegalmente em cativeiro. Um homem de 20 anos assumiu a posse dos animais e foi conduzido em flagrante à Delegacia.
De acordo com o delegado Rodrigo Toscano, responsável pelo Núcleo de Repressão a Entorpecentes e a Homicídios de Anchieta, o investigado de 34 anos foi indiciado em inquérito policial que apurou uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 19 de novembro do ano passado, quando teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na perna enquanto ela tentava fugir, no bairro Planalto, em Anchieta.
No dia do crime, a vítima, um homem de 29 anos, relatou que, ao desembarcar de seu veículo em frente à residência, foi surpreendida por disparos efetuados por um indivíduo que se encontrava sentado nas proximidades. Durante as investigações, o suspeito foi identificado e ouvido. Ele confessou a prática do crime, porém se recusou a entregar a arma utilizada, alegando tê-la descartado no mar.
Nessa terça-feira (24), o suspeito foi localizado e detido no bairro Praia do Além. Em seguida, a equipe policial se deslocou até a residência do conduzido, localizada no bairro Recanto do Sol, também em Anchieta. Durante o cumprimento do mandado de prisão, nessa terça-feira (24), também foi executada ordem judicial de busca e apreensão no imóvel do investigado.
“No pavimento inferior da residência, ocupado por um casal que se apresentou como inquilino, foram localizados mais de cinco dúzias de caranguejos, possivelmente capturados em período de defeso, além de uma ave silvestre mantida em cativeiro sem autorização legal. O suspeito de 20 anos, assumiu a posse dos animais”, disse o delegado.
A Guarda Civil Municipal de Anchieta foi acionada para apoio e realizou a apreensão dos animais e dos petrechos. O suspeito de 20 anos, foi conduzido à 5ª Delegacia Regional de Guarapari, onde foi lavrado Termo Circunstanciado (TC) por crime ambiental (por manter espécime da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente). Ele foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo quando intimado.
O suspeito de 34 anos foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari, onde permanece à disposição da Justiça. Os caranguejos foram devolvidos ao manguezal da região, e a ave silvestre foi destinada aos órgãos ambientais responsáveis pela reabilitação.
