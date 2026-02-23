Policial
PCES cumpre mandado e prende investigado por homicídio ocorrido em Pedro Canário
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário, prendeu, na tarde desta segunda-feira (23), em cumprimento de mandado de prisão, um homem de 36 anos, investigado por envolvimento no homicídio de João Carlos Neves de Souza, de 46 anos. O crime ocorreu no dia 20 de janeiro deste ano, no bairro Centro, em Pedro Canário. A prisão foi realizada no bairro Vitória, em São Mateus.
De acordo com o delegado Bruno Ribeiro, titular da DP de Pedro Canário, o preso é suspeito de ter participado, juntamente com outros quatro indivíduos, da execução do homicídio. A vítima foi morta após uma discussão, atingida por golpes de instrumentos corto-contundente e contundente.
No dia do crime, policiais militares localizaram o corpo de um homem caído no quintal de uma residência, com o corpo parcialmente coberto e apresentando ferimentos provocados por objeto perfurocortante, além de lesões na cabeça. A perícia foi acionada, mas, na ocasião, nenhum suspeito foi localizado.
As investigações apontam que a motivação do crime está relacionada a uma desavença entre a vítima e dois dos autores envolvidos. As diligências continuam com o objetivo de localizar e prender os demais suspeitos.
O conduzido foi encaminhado ao plantão da 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde foi apresentado à autoridade policial competente para a adoção das providências legais cabíveis. Após os procedimentos de praxe, o capturado foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde permanece à disposição da Justiça.
Fonte: POLÍCIA CIVIL ES
