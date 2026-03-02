PCES cumpre mandado e prende condenado a mais de 13 anos por estupro de vulnerável em Linhares

Na última quarta-feira (25), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares e da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares, deflagrou uma operação policial no município de Linhares, que resultou na prisão de um homem de 54 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável.

De posse do mandado de prisão e com informações acerca do paradeiro do foragido, os policiais civis se dirigiram ao endereço indicado, onde localizaram e identificaram o alvo, efetuando a prisão.

O homem foi surpreendido pela equipe policial e não ofereceu resistência. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares para os procedimentos de praxe e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

