PCES cumpre mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva em Pedro Canário

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário, cumpriu, nessa quinta-feira (26), um mandado de prisão preventiva de um homem de 26 anos, no bairro Novo Horizonte, no município de Pedro Canário. A prisão ocorreu durante diligências realizadas na região.

O titular da DP de Pedro Canário, delegado Bruno Ribeiro, relatou detalhes sobre o caso: “As equipes policiais localizaram o indivíduo e deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara de Conceição da Barra, pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, vias de fato, ameaça e perseguição, praticados contra a ex-companheira no dia 30 de janeiro de 2026”

Após os procedimentos de praxe, o detido foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus (CDP), onde permanece à disposição da Justiça.

