PCES conclui investigações sobre homicídios em Linhares e segue na busca por foragido

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 16ª Delegacia Regional de Linhares e da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, concluiu as investigações de uma série de homicídios ocorridos no município no mês de janeiro de 2025 no município. Durante as ações, diversos suspeitos foram apreendidos, e a Polícia Civil segue em busca de um foragido de 37 anos, conhecido como “Tio”, intensificando diligências para localizá-lo. A população pode contribuir com informações por meio do Disque-Denúncia 181.

O primeiro caso ocorreu no dia 25 de janeiro, quando dois adolescentes de 16 e 17 anos tentaram assassinar o foragido de 37 anos, que tinha mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas em Linhares, além de homicídios em Vila Velha e Vitória. Durante a ação, os disparos atingiram três mulheres que estavam no local e tentaram fugir. Elas foram socorridas e receberam alta médica no dia seguinte.

Na madrugada do dia 26 de janeiro, em represália ao atentado sofrido no dia anterior, o procurado, junto a dois adolescentes de 17 e 16 anos, atacou um local no bairro Santa Cruz, em busca do adolescente que tentou matá-lo. Sem encontrar o alvo, o grupo assassinou a namorada de um dos envolvidos do ataque anterior, de 26 anos. Durante o crime, um dos adolescentes, de 17 anos, foi atingido acidentalmente por um dos disparos efetuados pelo próprio grupo e morreu no local.

No mesmo dia, por volta das 10h, os dois adolescentes que tentaram praticar o homicídio no dia 25, em retaliação à morte da jovem de 16 anos, assassinaram uma mulher de 25 anos, também no bairro Santa Cruz.

Dando continuidade à sequência de vinganças, no dia 28 de janeiro, os dois adolescentes envolvidos no homicídio da mulher, acompanhados de outros dois adolescentes, de 16 e 17 anos, assassinaram uma adolescente, de 16 anos, no bairro Nova Esperança.

Outro crime elucidado foi o assassinato de um homem de 37 anos, ocorrido no dia 20 de janeiro, no bairro Santa Cruz. Ele foi morto a golpes de pauladas e pedradas pelo adolescente de 17 anos (morto durante o confronto) e adolescentes já identificados, que acreditavam, de forma equivocada, que a vítima teria cometido um crime sexual.

Os adolescentes envolvidos foram apreendidos em ações conjuntas entre a Polícia Civil e a Polícia Militar no final de janeiro, e diversas armas utilizadas nos crimes foram apreendidas. Entretanto, o suspeito conhecido como “Tio”, segue foragido.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população para localizar o criminoso. Informações sobre seu paradeiro podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

