PCES conclui investigação sobre tentativa de latrocínio e série de roubos em ônibus na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), concluiu a investigação de uma tentativa de latrocínio contra um motorista de ônibus e uma série de roubos cometidos dentro de um coletivo no bairro Carapina, na Serra, no dia 07 de maio deste ano. Durante a ação criminosa, o motorista foi esfaqueado por um suspeito de 21 anos, que atuava com o apoio de dois adolescentes.

O suspeito do crime foi preso em junho no Estado de Minas Gerais, após trabalho de investigação e inteligência. Ele confessou não apenas essa ação, mas outros sete crimes semelhantes. Ao todo, nove vítimas foram ouvidas no curso da investigação.

Durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (07), na Chefatura da Polícia Civil, em Vitória, o delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda, destacou a importância da prisão: “Muito importante essa prisão desses perpetradores, porque eles agiram com requinte de crueldade. Eles tiraram a paz do transporte coletivo e, com a atuação do Deic, conseguimos identificá-los e prendê-los. Isso traz mais tranquilidade aos usuários, que poderão ir e vir com mais segurança.”

Segundo ele, houve uma redução de 48% nos crimes de roubo a coletivos no Espírito Santo entre os anos de 2014 e 2025. “Isso é resultado do trabalho conjunto das forças de segurança, em especial das equipes do Deic e da Delegacia Especializada de Crimes Contra Passageiros, que vêm atuando na identificação e prisão dos principais autores desses crimes, contribuindo para a maior sensação de segurança dos usuários do transporte público”, destacou o delegado-geral José Darcy Arruda.

Segundo o chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais, delegado Gabriel Monteiro, o crime foi cometido por um grupo liderado pelo suspeito, conhecido no meio policial. “As investigações apontaram que ele comandava diversos roubos a coletivos na região de Carapina, junto a adolescentes. No dia do crime, eles anunciaram o assalto dentro do ônibus e, após subtrair os pertences das vítimas, ordenaram que o motorista parasse em uma rodovia escura. Como o motorista se recusou, o suspeito passou por debaixo da roleta e desferiu diversos golpes de facão na cabeça e nos braços da vítima”, relatou o delegado.

As imagens das câmeras internas do coletivo ajudaram na identificação do suspeito e dos comparsas. Ele foi localizado em Minas Gerais, na casa do irmão, e preso ainda enquanto dormia, sem apresentar resistência. Durante o interrogatório, confessou a autoria dos crimes. “Ele declarou, sem demonstrar arrependimento, que comete esse tipo de crime desde os 16 anos e que estava recrutando adolescentes para atuarem com ele nos assaltos”, informou o delegado Gabriel Monteiro.

“O suspeito liderava uma associação criminosa denominada ‘Tropa do Guigui’, que agia na região de Carapina. O grupo tem como prática o aliciamento de menores para a prática de crimes como roubo e tentativa de homicídio. O líder foi detido em Minas Gerais e, além da tentativa de latrocínio, ele responderá por corrupção de menores. Já foram identificados cinco adolescentes envolvidos diretamente e outros suspeitos seguem sendo investigados”, completou o delegado.

