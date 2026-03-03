PCES conclui inquérito sobre tentativa de homicídio em Muniz Freire

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire, concluiu o inquérito policial que investigava uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 02 de fevereiro, no bairro Santa Terezinha. A vítima é um homem de 29 anos.

A vítima foi agredida na garagem de sua residência por dois indivíduos, de 31 e 21 anos, que estavam encapuzados e portavam uma faca, uma barra de ferro e um pedaço de madeira. O veículo da vítima também foi danificado durante a ação criminosa.

De acordo com o titular da DP de Muniz Freire, delegado Hélio Flávio Martins, a vítima relatou que, após guardar o veículo na garagem e desembarcar, foi surpreendida pelos dois indivíduos encapuzados, que, sem qualquer aviso, iniciaram as agressões com golpes de barra de ferro e madeira, direcionados principalmente à região da cabeça.

Em ato de desespero, o homem conseguiu se desvencilhar e entrar novamente no veículo. Nesse momento, um dos agressores sacou um canivete e proferiu grave ameaça.

Devido à resistência da vítima e aos gritos de socorro, os criminosos se evadiram do local. A Polícia Militar foi acionada e iniciou as diligências.

“Segundo as investigações, a motivação do crime teve origem em sentimento de vingança após a descoberta de um relacionamento extraconjugal entre a vítima e a esposa do indivíduo de 31 anos, iniciado em outubro de 2025, após a mulher entregar um currículo no local de trabalho da vítima”, relatou o delegado.

Ainda conforme apurado, a vítima já teria sido ameaçada de morte pelo investigado de 31 anos dentro de uma igreja, ocasião em que ele teria afirmado que, caso a vítima não deixasse a cidade, seria morta.

O homem relatou à Polícia que tentou transferência de emprego, mas, como não conseguiu, retornou a Muniz Freire. Desde então, o suspeito passava diariamente em frente ao seu local de trabalho para intimidá-lo, além de enviar áudios por mensagem afirmando que o mataria.

No dia do crime, a vítima percebeu que estava sendo perseguida por um veículo, fato também observado por uma testemunha, que presenciou o momento em que o indivíduo trocou de veículo e, ao perceber que havia sido identificado, colocou um capuz para cobrir o rosto.

Conforme os laudos médicos, os golpes foram direcionados de forma sistemática à região da cabeça, evidenciando a clara intenção de matar.

Diante dos elementos reunidos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dos investigados. O pedido recebeu parecer favorável do Ministério Público e foi prontamente decretado pelo Poder Judiciário.

Durante as diligências investigativas, as equipes da DP de Muniz Freire deflagraram a operação “Fim da Linha”, realizando trabalho célere e minucioso, que resultou no levantamento de elementos robustos de materialidade e autoria.

Após tomarem ciência do mandado de prisão, os suspeitos se apresentaram espontaneamente para cumprimento da ordem judicial. As formalidades foram realizadas na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Os indivíduos foram indiciados por tentativa de homicídio qualificada por motivo torpe e emboscada.

Os autos do inquérito policial, devidamente relatados, foram encaminhados ao Poder Judiciário para a propositura da ação penal cabível. Os suspeitos aguardam audiência de custódia e permanecem à disposição da Justiça e do sistema prisional.

“Se permitirmos que dois indivíduos encapuzados pratiquem tal conduta no meio da cidade, próximo ao fórum e às sedes dos órgãos policiais, estaremos transmitindo a ideia de que tudo é permitido na municipalidade. A prisão dos suspeitos demonstra que fatos como estes não passarão ao largo do direito de punir do Estado”, ressaltou o delegado Hélio Flávio Martins.

