PCES conclui inquérito sobre furto a loja de eletrônicos em Venda Nova do Imigrante e indicia cinco investigados

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante, concluiu, nesta sexta-feira (27), o inquérito policial que apurou o furto qualificado ocorrido no ano passado, em um estabelecimento comercial de eletrônicos no centro do município, com prejuízo estimado em aproximadamente R$ 40 mil.

O crime ocorreu na madrugada do dia 19 de fevereiro do ano passado, em uma loja localizada no Centro de Venda Nova do Imigrante. No dia do crime, o alarme do estabelecimento foi acionado, sendo constatado por meio de videomonitoramento que um casal havia arrombado a porta do comércio e subtraído diversos aparelhos eletrônicos, entre eles dois iPhones 16, tablets e outros equipamentos novos, ainda nas caixas.

Durante as diligências, a equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante identificou os suspeitos e os veículos utilizados na ação criminosa. “Um dos investigados chegou a ser abordado à época por outra prática delituosa e conduzido à delegacia, ocasião em que seu aparelho celular foi apreendido. A análise do conteúdo extraído do dispositivo foi fundamental para o avanço das investigações, permitindo confirmar a dinâmica do crime, identificar os demais envolvidos e esclarecer a atuação de cada um”, disse o delegado Eduardo Oliveira, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante.

Ao todo, cinco pessoas foram indiciadas. “Entre elas, a companheira do principal investigado, que tinha conhecimento dos crimes cometidos por seu companheiro, atuando na preparação dos aparelhos subtraídos para revenda, realizando procedimentos para remoção de dados e desbloqueio dos dispositivos, viabilizando sua comercialização posterior. Outro investigado, tio de um dos autores, também foi indiciado por ter ciência das atividades criminosas e nada fazer para evitar que os crimes ocorressem, inclusive, foi constatado na investigação que este mantinha diálogo sobre objetos ilícitos. Além deles, duas pessoas foram identificadas como receptadoras, por adquirirem ou auxiliarem na revenda dos produtos furtados. Um dos principais investigados veio a óbito no ano de 2025, vítima de homicídio”, detalhou o delegado.

O inquérito policial foi relatado e encaminhado ao Ministério Público para as providências cabíveis, sendo cinco pessoas indiciadas, considerando o delegado responsável pelo caso a existência dos crimes de furto majorado e duplamente qualificado, receptação na forma qualificada, falsidade ideológica e disparo de arma de fogo.

