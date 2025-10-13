PCES captura suspeito de homicídio em ação integrada com a Polícia Civil de Minas Gerais

Uma ação integrada da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Seção de Inteligência da Delegacia Regional de Ibatiba, com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) do município de Espera Feliz, resultou na captura de um homem, de 29 anos, investigado pelo crime de homicídio ocorrido no dia 21 de fevereiro, que vitimou Vicente Júnior Pope Pereira, de 43 anos. O investigado foi preso na última sexta-feira (10).

A operação contou com o apoio da Delegacia de Polícia (DP) de Iúna e do 14º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). O homem foi capturado no município de Espera Feliz, em Minas Gerais, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba.

O crime ocorreu em uma lanchonete, no centro da cidade de Ibatiba, quando a vítima foi agredida por dois homens. Após uma discussão com a vítima, o suspeito preso ficou ferido superficialmente no braço com um canivete. Em revide, o suspeito se apossou de uma cadeira e desferiu diversos golpes contra a vítima. Na sequência, o segundo envolvido, de posse de uma garrafa de vidro quebrada, atingiu a vítima várias vezes na região anterior do pescoço. Vicente foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A autoridade policial da Delegacia Regional de Ibatiba instaurou inquérito e indiciou os dois suspeitos pela prática do crime de homicídio qualificado. Após a decretação das prisões preventivas, o homem de 27 anos apresentou-se espontaneamente na delegacia, em junho deste ano, ocasião em que foi cumprido o mandado de prisão. O segundo investigado permaneceu foragido até ser localizado e preso em Minas Gerais.

“O trabalho conjunto entre as polícias demonstra o compromisso ininterrupto da Polícia Civil com a repressão qualificada aos crimes dolosos contra a vida nos municípios que integram a Delegacia Regional de Ibatiba”, destacou o chefe da Delegacia Regional de Ibatiba, delegado Bruno Alves Rodrigues.

