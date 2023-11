PCES captura suspeito de homicídio e apreende arma de fogo em São Mateus

Equipes da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de São Mateus, durante operação policial deflagrada na tarde da última quarta-feira (08), no bairro Solar, no município de São Mateus, capturaram um homem de 24 anos, com mandado de prisão em aberto pela prática do crime de homicídio.

Durante a ação, também foi apreendido um revólver calibre 38, com quatro munições do mesmo calibre.

Após receber as informações, as equipes realizaram diligências para confirmar a denúncia de que um homem com mandado de prisão em aberto estaria armado e escondido no bairro Solar, em São Mateus. No local, o suspeito foi capturado e, nas buscas, a Polícia apreendeu um revólver calibre 38 municiado com quatro munições.

Após procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao Sistema Prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Texto: Adriana Nascimento Amaral – Policial Civil – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES