PCES captura foragido da Justiça da Bahia por homicídio

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 14º Distrito Policial de Cariacica, em ação integrada com o Tribunal do Justiça do Estado da Bahia (TJBA), no âmbito da Operação Nordeste – Divisa Segura da Polícia Federal (PF), capturou, na tarde dessa quarta-feira (25), um homem de 25 anos procurado pela Justiça da Bahia pelo crime de homicídio.

O foragido foi localizado em um canteiro de obras de um hipermercado no bairro Campo Verde, em Cariacica. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça baiana, em razão do homicídio que vitimou Robert Santos da Silva no final de 2024, no município de Camaçari, na Bahia.

“Esta foi a segunda prisão de foragidos de outros estados realizada em um intervalo de sete dias. Na última quarta-feira (19), em ação conjunta com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, foi efetuada a prisão de um criminoso procurado por crimes de roubo e estupro cometidos na Baixada Fluminense, que estava escondido em Cariacica”, destacou o titular do 14º Distrito Policial de Cariacica, delegado Líbero Carvalho.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

