PCES apreende cigarros eletrônicos comercializados ilegalmente em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 3º Distrito Policial de Vitória, localizado na Praia do Canto, em Vitória, apreendeu, nessa quinta-feira (27), 144 cigarros eletrônicos comercializados ilegalmente no bairro Praia do Canto, na Capital.



A apreensão ocorreu após denúncias sobre a venda irregular desses dispositivos por ambulantes na região conhecida como “Triângulo das Bermudas”. Durante a ação, três indivíduos foram conduzidos à unidade policial, onde prestaram esclarecimentos.



Um inquérito policial foi instaurado para apurar possíveis crimes contra a ordem tributária em desfavor dos responsáveis pelo material apreendido. As investigações seguem em andamento.







