PCES apreende adolescente suspeito de ser autor de homicídio em Colatina

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, realizou, na manhã dessa quarta-feira (06), uma operação policial no bairro João Menegueli, no município de Colatina, que resultou na apreensão de um adolescente de 15 anos, suspeito de ser autor do homicídio ocorrido no dia 12 de novembro, também no bairro João Menegueli, em Colatina.

As equipes prosseguiram ao endereço do alvo, com o objetivo de dar cumprimento ao mandado de internação expedido pelo Juízo do Poder Judiciário.

O adolescente foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, com a mãe dele, que o acompanhou durante o procedimento. Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) de Linhares, onde permanecerá à disposição da Justiça.

