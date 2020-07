PC prende suspeito de venda ilegal de armas na Serra

.

Equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Delegacia Especializada em Armas e Munições (Desarme), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) prenderam um homem de 45 anos por participar de um esquema ilegal de comércio de armas de fogo e munições na Serra. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos, na última sexta-feira (10), nos bairros Muribeca, Maria Niobe e Campinho da Serra, no município.

O titular da Desarme, delegado Christhian Waichert, informou que as investigações iniciaram há um mês, aproximadamente, quando receberam uma denúncia anônima. “Durante as buscas na residência do detido, de 45 anos, nós apreendemos uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, além de 37 munições de calibre 380, oito calibre .38 e três de calibre .12”, informou.

Nas outras duas residências, a equipe apreendeu uma espingarda de calibre 32 e duas munições de mesmo calibre, além de uma espingarda de calibre desconhecido e uma garrucha “Um agente penitenciário foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimento e o homem de 45 anos foi ouvido e liberado após pagamento de fiança. Um terceiro suspeito conseguiu fugir e estamos buscando sua localização”, explicou.

Segundo Christhian Waichert, as investigações continuam com o objetivo de comprovar a materialidade do referido crime e identificar todos os demais que estão envolvidos no fato criminoso. “Caso tenham informações sobre os crimes, a população pode entrar em contato conosco pelo Disque-Denúncia 181, ou por meio do site disquedenuncia181.es.gov.br. Todas as informações serão apuradas”, afirmou.

