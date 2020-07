PC e PM realizam operação contra crimes de roubo e homicídios em Pinheiros e Boa Esperança

.

A equipe da 17ª Delegacia Regional (DR) de Nova Venécia apreendeu três adolescentes, dois de 15 e um de 16 anos, durante uma operação que investigava roubos e homicídios executados em Pinheiros e Boa Esperança. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos manhã desse sábado (18), nos bairros Centro e Vila Nova, em Pinheiros. A ação contou com o apoio de policiais civis e militares de Nova Venécia, Pinheiros, Boa Esperança e São Gabriel da Palha.

O titular da DR, delegado Douglas Sperandio, informou que durante a operação foram apreendidas cinco motos com restrição de furto e roubo; 20 aparelhos celulares; três rádios comunicadores; dois revólveres calibre 32 e 38; 12 munições de calibre .40; e R$ 400,00, em joias roubadas.

“Um dos adolescentes de 15 anos e o de 16 anos foram apreendidos em um apartamento no centro da cidade, em posse dos dois revólveres municiados, supostamente utilizado nos homicídios, 16 aparelhos celulares e as chaves das motocicletas. Como as investigações já indicavam os adolescentes como autores de diversos roubos no município, os policiais seguiram para uma plantação de café existente no final do bairro Vila Nova e, em meio à plantação, localizaram as cinco motocicletas”, relatou o delegado.

O terceiro adolescente também de 15 anos foi apreendido em um apartamento, no bairro Vila Nova. “Com ele foram apreendidas diversas munições calibre .40, além de aparelhos celulares de procedência duvidosa e três rádios comunicadores”, afirmou Sperandio.

Segundo o titular da DR, as investigações tiveram início no mês de janeiro quando ocorreu o primeiro homicídio. “As investigações realizadas nos inquéritos de homicídios indicam que os adolescentes fazem da parte de uma organização criminosa que comanda o tráfico de drogas no bairro Vila Nova e que a motivação seria o controle do tráfico na região. Além disso, esses adolescentes também são apontados como autores de seis roubos em Pinheiros e dois em Boa Esperança, cometidos em junho e julho deste ano”, acrescentou o delegado.

Após a condução dos adolescentes para a delegacia, os policiais identificaram que um dos adolescentes de 15 anos já havia sido detido por crime análogo a roubo quando tinha 13 anos.

Os três adolescentes vão responder por ato infracional análogo a roubo, a posse ilegal de arma de fogo, a tráfico de drogas e a homicídios. Em seguida, eles foram internados no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Linhares.

