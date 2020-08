PC e PM prendem suspeito de assassinar idoso em Irupi

.

Policiais civis da Delegacia de Irupi, com o apoio da Polícia Militar (PMES) do município prenderam, nesta quarta-feira (26), um homem de 28 anos, suspeito do homicídio de um idoso de 62 anos. O mandado de prisão temporária foi cumprido na zona rural de Irupi, na região serrana do Estado.

De acordo com o responsável pelo caso, delegado Tiago Dorneles, o crime aconteceu no dia 11 de julho deste ano, em Santa Cruz, no Distrito de Irupi. “O suspeito e a vítima eram conhecidos e já haviam discutido algumas vezes. No dia do crime, os dois estariam alcoolizados, tiveram outra discussão e as investigações mostram que o autor teria desferido um golpe de martelo na cabeça da vítima, que foi a óbito no local”, disse.

Ainda segundo o delegado, o suspeito foi identificado no dia do homicídio. “Realizamos diligências no dia do ocorrido, mas o suspeito fugiu logo após o crime. Por isso, solicitamos um mandado de prisão à Justiça e ele passou a ser considerado foragido. Após a prisão, ele foi conduzido à delegacia, foi interrogado e confessou a autoria do crime”, afirmou.

O responsável pela operação informou ainda que o suspeito já tinha passagens pela Polícia. “Ele foi detido, anteriormente, pelo crime de violência doméstica. Agora, ele responderá pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil”, explicou Dorneles.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

