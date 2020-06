PC e PM finalizam operação integrada contra suspeitos de homicídio e tráfico de drogas

.

A equipe da 10ª Delegacia Regional (DR) de Anchieta, com apoio da Polícia Militar de Colatina (PMES), prendeu, nessa quarta-feira (03), um jovem de 25 anos suspeito de homicídios e de chefiar o tráfico de drogas do bairro Padre José de Anchieta, em Colatina. Durante a prisão, o detido tentou fugir em via pública do bairro, onde acabou fraturando a mão.

A ação contou com o apoio de policiais civis das Delegacias Especializadas de Narcóticos (Denarc) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ambas de Colatina. De acordo com o titular da 10ª DR, delegado Marcos Nery, o jovem foi detido por meio de dois mandados de prisão preventiva, mas é investigado por outros crimes.

“Além dos mandados de prisão, o detido também é investigado pela morte de dois adolescente usuários de drogas, que foram encontrados mortos boiando em uma lagoa do município, no dia 18 de março. Os corpos das vítimas estavam amarrados e com sinais de violência”, informou.

O delegado acrescenta que a prisão do jovem está relacionada a uma Operação Integrada que visava a investigar crimes de homicídio e tráfico de entorpecentes. “A namorada do detido também foi presa, nessa segunda-feira (01), transportando cinco quilogramas de maconha, cerca de R$ 1.177 em espécie, além de uma balança de precisão e material para embalo de entorpecente”, completou.

O suspeito responde pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas e foi encaminhado para o sistema penitenciário de Colatina, onde permanece à disposição da Justiça.

Sobre a Operação Integrada

A equipe da 10ª DR, com apoio da Polícia Militar, iniciou a operação “Pitoco Assassino” no dia 18 de março, com intuito de investigar um homicídio tentado e um duplo homicídio, que ocorreram no final de semana dos dias 13 a 15 de março, no Bairro Nova Anchieta. Foram cumpridos seis mandados de prisão temporária contra investigados pelos homicídios e em combate ao tráfico de drogas na região.

“Durante as investigações, descobrimos que os chefes do tráfico e os principais responsáveis pelos crimes contra a vida fugiram para o município de Colatina”, informou Marcos Nery. O delegado explicou que após a fuga, os suspeitos passaram a praticar crime de tráfico, juntamente com as companheiras e jovens colatinenses aliciados para o crime.

Diante da troca de informações, policiais militares de Colatina prenderam um dos casais investigados dentro de uma residência, onde também foram autuados em flagrante por estarem em posse de vários entorpecentes. “Já nessa semana, com a prisão do último casal investigado, nós finalizamos a operação”, concluiu.

