Pazuello fala de ações conjuntas contra covid-19 em SC

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, participou de entrevista coletiva de imprensa online nesta quarta-feira (22), com representantes do Governo de Santa Catarina para tratar das ações conjuntas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

Assista na íntegra:

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) lançou, nesta quarta-feira (22), a pesquisa Condições de Trabalho dos Profissionais de Saúde no Contexto da Covid-19 no Brasil. O estudo vai mostrar de realidade de cerca de 1 milhão de médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e fisioterapeutas que atuam na linha de frente no combate à doença provocada pelo novo coronavírus.

O objetivo é compreender o ambiente e a jornada de atividade, o vínculo com a instituição, a vida do profissional na pré-pandemia e as consequências do atual processo de trabalho, envolvendo aspectos físicos, emocionais e psíquicos desse contingente de trabalhadores.