Pazuello aciona especialista em tribunal de júri para ajudá-lo na CPI da Covid

Tony Winston/MS Eduardo Pazuello vai depor na CPI dia 19 de maio

Convocado a depor na CPI da Covid no próximo dia 19 , o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello acionou o advogado criminalista Zoser Hardman para ajudá-lo em sua estratégia de defesa. Hardman é especialista em tribunais de júri e na defesa de investigados pelo Ministério Público e pela polícia. As informações são do jornalista Caio Junqueira , da CNN .

O especialista já teve como clientes Salvattore e Cacciola , acusados de integrar milícias no estado do Rio de Janeiro. Ele também já integrou o Ministério da Saúde como assessor especial – esse, aliás, teria sido um dos motivos da escolha de Pazuello.

O criminalista baseia suas orientações em: respostas curtas, evitar provocações e evitar dar munição para senadores na réplica. Segundo fontes ouvidas pela CNN, o advogado não cobrará honorários.

Além disso, Pazuello deve ter uma mudança no advogado da União responsável por seu caso no dia 19. Diogo Palau, que cuida da defesa do general na ação promovida pelo Ministério Público Federal do Amazonas e no inquérito aberto pelo STF (Supremo Tribunal Federal), será o responsável por auxiliar o ministro, e não o adjunto de André Mendonça na AGU, Tercio Issami