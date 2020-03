Paysandu e Remo ficam no 1 a 1

Paysandu e Remo ficaram no 1 a 1 neste domingo (8), em jogo válido pela 7ª rodada da Primeira Fase do Campeonato Paraense, disputado no Estádio Olímpico Mangueirão (Belém) e transmitido pela TV Brasil em parceira com a TV Cultura do Pará.

Contudo, antes de a bola rolar, um momento de tensão, quando parte do reboco do Mangueirão caiu e atrasou em uma hora o início da partida, que estava marcada inicialmente para começar às 16h.

Segundo a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) do estado do Pará, o “Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Obras do Estado (Sedop) foram acionados para inspecionar o local e constataram, após a vistoria, que o problema ficou concentrado apenas na parte do reboco”, o que não traria riscos aos torcedores. Desta forma a partida foi iniciada às 17h.

Com a bola rolando, os gols não demoram a acontecer. Após boa jogada de Vinícius Leite, o camisa 11 recebe dentro da área e finaliza com categoria para abrir o marcador.

Mas o Remo não fica atrás. Aos 34 minutos o meia Eduardo Ramos acerta bela cobrança de falta de muito longe para deixar tudo igual.

O empate perdura até o final, e as duas equipes ficam com 16 pontos na classificação. Com o Paysandu ocupando a primeira posição da tabela por causa do melhor saldo de gols.