Pavimentação entre BR-262 e Santa Clara fortalece desenvolvimento rural em Iúna

O Governo do Estado segue investindo na infraestrutura rural com a pavimentação da estrada que liga a BR-262 ao distrito de Santa Clara, no município de Iúna, região do Caparaó. A obra é realizada por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) e representa um marco importante para o desenvolvimento da região.

Com extensão total de 12,44 quilômetros, a pavimentação teve início em 11 de outubro de 2023 e já conta com 2,9 quilômetros pavimentados. O investimento é de R$ 16.671.410,03 e a previsão de entrega é março de 2026.

A expectativa é de que, uma vez finalizada, a obra traga impactos positivos diretos na vida dos moradores, produtores rurais e turistas que terão mais facilidade de acesso ao Parque Nacional do Caparaó.

A pavimentação vai facilitar o escoamento da produção agrícola, valorizar propriedades, melhorar o acesso para os moradores e impulsionar o turismo rural e ecológico, marca registrada do Caparaó Capixaba.



O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, destacou a relevância da obra para o fortalecimento do interior capixaba.

“Essa pavimentação é mais do que infraestrutura, é desenvolvimento para o campo. Ela traz dignidade para os moradores, incentiva o turismo e garante melhores condições de escoamento da produção rural. O Governo do Estado está comprometido em transformar a infraestrutura rural para promover qualidade de vida no interior do Espírito Santo”, afirmou o secretário.

