Pauta traz 3 vetos para análise dos deputados

Três vetos – um parcial e dois totais – constam na pauta de votações desta terça-feira (31), na Assembleia Legislativa. Para análise dos vetos é preciso que a Comissão de Justiça dê parecer quanto à manutenção ou rejeição dos impedimentos. Publicada no final de abril, a Lei 11.815/2023 institui o Estatuto do Câncer e teve trechos suprimidos pelo Poder Executivo. No entendimento da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), a matéria impõe ao Executivo estadual obrigações não previstas e que interferem na organização dos serviços de saúde, criando novas atribuições e gastos.

Outras partes da proposta do deputado Dr. Bruno Resende (União) foram vetadas por excederem a competência legislativa, que é concorrente entre Estado e União. “Apenas no caso da inexistência de lei federal sobre normas gerais é que os Estados poderão exercer a competência legislativa”, afirma a PGE.

Segundo o órgão, a Lei Federal 14.238/2021 tem o mesmo objetivo da proposta de Dr. Bruno e traz normas gerais sobre os atendimentos prioritários para os pacientes de câncer. Mas o projeto de lei “amplia as hipóteses de direito à prioridade sem mencionar a condicionante trazida pela norma federal”, destaca a mensagem do governador Renato Casagrande (PSB) à Assembleia Legislativa.

Por esses motivos, foram considerados inaptos o artigo 4º; os incisos I, II, III, VII, VIII e alínea a IV do artigo 5º; incisos IV, V e VI do artigo 9º e o artigo 12 da norma.

Vetos totais

A interferência na autonomia das entidades desportivas, prevista na Constituição Federal, foi o argumento apresentado pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) para vetar na integralidade o Projeto de Lei (PL) 184/2023. A matéria do deputado Capitão Assumção (PL) estabelece o sexo biológico como único critério para participação em competições esportivas no estado.

“(…) A sanção do presente autógrafo levaria ao cerceamento da liberdade das entidades desportivas (…)”, diz a justificativa de veto. “(…) Não há óbice para que entidades e organizações desportivas definam critério similar ao do presente autógrafo para composição das equipes masculinas e femininas (…)”, pondera o governador Renato Casagrande (PSB).

As secretarias estaduais de Direitos Humanos e dos Esportes também condenaram a proposta e, entre outros pontos, justificaram que o Comitê Olímpico Internacional (COI) possui regras exigentes para estabelecer a participação de mulheres trans em competições esportivas e evitar vantagens físicas.

O Projeto de Lei (PL) 124/2023, de autoria do deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), também recebeu veto total. A matéria prevê a possibilidade de membros das forças de segurança pública, ao se aposentarem, receberem as armas de fogo utilizadas por eles na ativa.

Segundo a PGE, “ao estabelecer uma nova forma de aquisição de material bélico”, a iniciativa interfere na competência legislativa da União, acarretando vício de inconstitucionalidade. De acordo com parecer da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e da Polícia Militar (PM), a transferência dessas armas, com ou sem custos, aos aposentados da área pode representar “(…) desfalque importante de equipamentos (…)”.

