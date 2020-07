Pauta de votações desta terça traz 8 urgências

.

A sessão ordinária desta terça-feira (28) traz na pauta a apreciação de oito matérias que tramitam em regime de urgência e, por isso, receberão parecer oral de comissões durante a reunião plenária. A maior parte dos projetos de lei (PL) tem relação com a epidemia do coronavírus. A sessão começa às 15 horas e terá transmissão ao vivo pela TV Assembleia e plataformas digitais da Casa.

Entre os projetos sobre o coronavírus, está o PL 298/2020, que autoriza o uso de hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina e ivermectina para o tratamento da Covid-19. A iniciativa de Vandinho Leite (PSDB) institui um protocolo de utilização desses medicamentos em pacientes com diagnóstico clínico da doença, mesmo sem comprovação por exame. A proposição será analisada pelas comissões de Justiça, Saúde e Finanças, antes da votação pelo Plenário.

Também sobre o coronavírus é o PL 378/2020, que aguarda parecer oral da Comissão de Finanças. De iniciativa de Sergio Majeski (PSB), a matéria obriga a realização de teste de Covid-19 quando da doação de sangue. Já o PL 358/2020, de Carlos Von (Avante), garante aos estudantes da área médica a continuarem e a concluírem os estágios curriculares obrigatórios durante a pandemia. A proposta passará pela análise dos colegiados de Justiça, Cidadania, Saúde e Finanças.

Na área do entretenimento, tramita em urgência o PL 415/2020, proposta de Gandini (Cidadania) que autoriza órgãos estaduais e municipais a expedirem alvarás de autorização e funcionamento para eventos culturais na modalidade drive-in. A iniciativa terá parecer das comissões de Justiça, Cultura e Finanças. Emenda apresentada pelo autor incluiu também os eventos religiosos.

Outras urgências

PL 357/2020, de Bruno Lamas: dispõe sobre a criação do cadastro online na área rural. Situação: aguarda parecer das comissões de Justiça, Agricultura e Finanças.

PL 417/2020, de Enivaldo dos Anjos (PSD), que obriga estabecimentos comerciais de produtos de uso pessoal orgânicos, naturais ou veganos, como comésticos e itens de higiene, a prestarem informações sobre composição, modo de aplicação e efeitos para saúde. Situação: passará pelas comissões de Justiça, Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Finanças.

PL 363/2020, do Delegado Danilo Bahiense (PSL): declara a essencialidade dos cursos de formação profissional para ingresso nas carreiras vinculadas à segurança pública no Estado. Situação: aguarda parecer das comissões de Justiça, Cidadania, Segurança e Finanças

PL 402/2020, do Executivo: abre crédito especial no valor de R$ 7,3 milhões em favor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. Situação: terá análise da Comissão de Finanças.

Ao vivo

A sessão virtual pode ser assistida na Grande Vitória pela TV Assembleia nos seguintes canais: 19.2 aberto e digital, 319.2 da GVT, 12 da NET, 23 da RCA e 519.2 da Sky. Também terá transmissão online pelo YouTube, Facebook e site da Casa.